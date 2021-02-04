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برلمان

هالة زايد أمام النواب: إجراء مسح لـ 50 مليون مواطن للكشف المبكر للأمراض المزمنة

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:13 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة أنه تم تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

وأكدت "زايد" خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
 
وأوضحت أنه 3.7 % كانوا مصابين بارتفاع سكر فوق 400 وهم لا يعلمون بحقيقة مرضهم، وكذلك ضغط الدم كانوا هناك مصابون لا يعلمون حقيقة إصابتهم بمرض ضغط الدم.

وأشارت إلى أن هذه الأمراض المزمنة تمثل عبئًا على المواطن وتؤثر على دخل الأسرة وهذا يؤدي لفقدان الوظيفة وتسريب التعليم لما تمثله هذه الأمراض من أعباء مادية على الأسر.

ولفتت إلى أن فيروس كورونا في منتهى الخطورة في وجود الأمراض المزمنة لأنه يؤدي إلى تدهور الحالة.
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