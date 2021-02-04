مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

يعد الزنجبيل من الأشياء التي تفيد الجسم بشكل كبير، كما انه يمد الجسم بالطاقة، ويمكنك إضافة الزنجبيل للعديد من الأطعمة والمشروبات،
ونقدم لكم طريقة عمل عصير الزنجبيل باللبن الصحي للشيف غادة جميل...
مقادير مشروب الجنزبيل باللبن
3 ملعقة جنزبيل فريش
نصف ملعقة حبهان بودرة
2 ملعقة كبيرة كركم
3 قرفة عيدان
ميبل سيرب
نصف ملعقة فلفل اسود حب
طريقة تحضير مشروب الجنزبيل باللبن
* تسخن جميع المكونات على النار حتى الغليان حوالي ربع ساعة
فوائد الزنجبيل
يساعد تناول الزنجبيل بشكل يومي على تحسن في جهاز المناعة لديك ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في العدوى والأمراض.
هناك أدلة قوية تثبت أن الزنجبيل لديه القدرة على منع عدة أنواع من السرطان ، مثل سرطان المعدة والبنكرياس والكبد وسرطان القولون والمستقيم.