مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

مقادير مشروب الجنزبيل باللبن

3 ملعقة جنزبيل فريش

نصف ملعقة حبهان بودرة

2 ملعقة كبيرة كركم

3 قرفة عيدان

ميبل سيرب

نصف ملعقة فلفل اسود حب

طريقة تحضير مشروب الجنزبيل باللبن

* تسخن جميع المكونات على النار حتى الغليان حوالي ربع ساعة

فوائد الزنجبيل

يساعد تناول الزنجبيل بشكل يومي على تحسن في جهاز المناعة لديك ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في العدوى والأمراض.

يساعد تناول الزنجبيل بشكل يومي على تحسن في جهاز المناعة لديك ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في العدوى والأمراض.