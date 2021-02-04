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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود شيخ الأزهر في تعزيز الوحدة الإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:26 م
شيخ الأزهر والامين
شيخ الأزهر والامين العام للأمم المتحدة
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قسم الخارجي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، عن فخره الشديد لنيله جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

وقال جوتيرتش في كلمة له اليوم الخميس، إنه يشعر بالفخر بجهود جميع العاملين في المنظمات الإنسانية.

وأضاف أن جائزة الأخوة تلهمه للمضي قدما من أجل الوحدة الإنسانية والسلام العالمي، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعزز الوحدة العالمية لتحقيق التضامن وهزيمة الكراهية.

وأكد أنه من الجميل رؤية جهود شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، لتعزيز الوحدة في ظل انتشار سلوكيات التطرف والتمييز.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية فى الإمارات، أعلنت أمس الأربعاء، فوز كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة زياتين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

ووفقًا لصحيفة "الوطن" الإماراتية، حصل جوتيريش، ولطيفة زياتين، جائزة العام 2021 تقديرًا لجهودهما الاستثنائية في تعزيز التعايش السلمي.

وذكرت الصحيفة أن تكريم الامين العام للأمم المتحدة تقديرًا لجهوده الدؤوبة لوقف العنف في العالم والانتهاكات التي يمارسها البشر ضد الطبيعة، فيما يأتي تكريم لطيفة ابن زياتين تقديرًا لجهودها في نشر روح التسامح والأخوة الإنسانية ومحاربة التطرف الديني عند الشباب.

يذكر أن إطلاق "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" تم في عام 2019 بعد توقيع بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، وشيخ الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، على وثيقة الأخوة الإنسانية خلال لقائهما التاريخي في أبوظبي.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أعلنت في أكتوبر الماضى عن بدء تلقى الترشيحات من جميع أنحاء العالم، لـ "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" في دورتها الثانية، وهي جائزة دولية مستقلة تحتفي وتكرم الأفراد والمؤسسات في مختلف بقاع الأرض الذين قدموا إسهامات كبرى من أجل الإنسانية. 
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