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رياضة

مران الزمالك.. برنامج تأهيلي لـ محمد عبد الغني في صالة الجيمانيزيوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:49 م
محمد عبد الغني
محمد عبد الغني
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا لمحمد عبد الغني مدافع الفريق في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك خلال مشاركته في لقاء غزل المحلة، وأجرى اللاعب خياطة 12 غرزة للجروح.

وفضل الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية حتى لا يتعرض للاصابة في أي كرة مشتركة مع باقي اللاعبين.

ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.
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