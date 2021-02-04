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برلمان

رئيس صحة البرلمان يطالب بالاستعداد للموجة الثالثة من كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوم آداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا:"صحة المواطن المصري أغلى ما نملك".

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحات أصعب، مشيرا إلى أن هناك دولا متقدمة حدث لها اهتزاز في النظام الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة.

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، تعمل الحكومة في ملفات كثيرة أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي.

وطالب بالاستعداد للموجة الثالثة لفيروس كورونا أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدي توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل أيضا في ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي، قائلا: تقدير الجيش الأبيض مهم كم حدث في العالم كله.

وأشار أيضا إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقترحا بعمل معاش تكميلي للمتوفين ومصابي كورونا.

وكشف أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، قوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين.

وكشف أن اللجنة سوف تناقش أيضا ملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التأمين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.
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