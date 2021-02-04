7 تحذيرات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

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واعتمد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالاتي:





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1_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

2_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

3_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

4_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان

5_ يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعه الخاصة بتوقيت ادائه الامتحان

6_ لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او اوراق ذات صلة بالامتحان

7_يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا



