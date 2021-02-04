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تعليم

7 تحذيرات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:36 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  جداول امتحانات الفصل الدراسي لجميع الشعب ويمكن للطلاب معرفة جداول الامتحانات من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

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واعتمد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالاتي:

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1_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان 
2_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة 
3_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .
4_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان 
5_ يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعه الخاصة بتوقيت ادائه الامتحان 
6_ لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او اوراق ذات صلة بالامتحان 
7_يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا 

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