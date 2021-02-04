تدريبات ومراجعات .. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب المرحلة الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن مفاجأة سارة لجميع طلاب المرحلة الثانوية.
قال وزير التربية والتعليم خلال منشوره الموجه للطلاب عبر فيس بوك : يمكنكم الآن الوصول للمراجعات التي تتضمن أسئلة وتدريبات تفاعلية على كل الدروس في علم النفس والاجتماع – الفلسفة والمنطق – التاريخ والجغرافيا –اللغة عربية ، عبر بنك المعرفة المصري.
وأضاف وزير التربية والتعليم : استخدم الآن طرقا للمذاكرة أكثر متعة من خلال محتوى نهضة مصر التفاعلي المتنوع المتاح على منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصري: https://lms.ekb.eg
وعلى جانب آخر .. دعا وزير التربية والتعليم ، الطلاب و المعلمين وأولياء الأمور لاكتشاف موارد Discovery Education الرقمية على بنك المعرفة ومعرفة ، لمعرفة كيف تساعد في التعلم عن بعد في المذاكرة و إعداد الدروس.
وقال وزير التربية والتعليم : موعدنا اليوم في تمام الساعة الخامسة مع الأستاذة بسمة ضيف و الأستاذة مروة إبراهيم في webinar لاكتشاف موارد Discovery Education على بنك المعرفة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : اتبع الخطوات التالية للتسجيل:
- اضغط على الرابط التالي للتسجيل من خلال بنك المعرفة https://www.ekb.eg/ar/events...
- سوف يظهر مجموعة من Webinars
- قم باختيار Webinar Discovery Education