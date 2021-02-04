تدريبات ومراجعات .. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب المرحلة الثانوية

وأضاف وزير التربية والتعليم : استخدم الآن طرقا للمذاكرة أكثر متعة من خلال محتوى نهضة مصر التفاعلي المتنوع المتاح على منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصري: https://lms.ekb.eg









وعلى جانب آخر .. دعا وزير التربية والتعليم ، الطلاب و المعلمين وأولياء الأمور لاكتشاف موارد Discovery Education الرقمية على بنك المعرفة ومعرفة ، لمعرفة كيف تساعد في التعلم عن بعد في المذاكرة و إعداد الدروس.













وقال وزير التربية والتعليم : موعدنا اليوم في تمام الساعة الخامسة مع الأستاذة بسمة ضيف و الأستاذة مروة إبراهيم في webinar لاكتشاف موارد Discovery Education على بنك المعرفة.

