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تعليم

تدريبات ومراجعات .. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب المرحلة الثانوية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:48 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن مفاجأة سارة لجميع طلاب المرحلة الثانوية.




قال وزير التربية والتعليم خلال منشوره الموجه للطلاب عبر فيس بوك : يمكنكم الآن الوصول للمراجعات التي تتضمن أسئلة وتدريبات تفاعلية على كل الدروس في علم النفس والاجتماع – الفلسفة والمنطق – التاريخ والجغرافيا –اللغة عربية ، عبر بنك المعرفة المصري.


وأضاف وزير التربية والتعليم : استخدم الآن طرقا للمذاكرة أكثر متعة من خلال محتوى نهضة مصر التفاعلي المتنوع المتاح على منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصري: https://lms.ekb.eg


وعلى جانب آخر .. دعا وزير التربية والتعليم ،  الطلاب و المعلمين وأولياء الأمور لاكتشاف موارد Discovery Education الرقمية على بنك المعرفة ومعرفة ، لمعرفة كيف تساعد في التعلم عن بعد في المذاكرة و إعداد الدروس.



وقال وزير التربية والتعليم : موعدنا اليوم في تمام الساعة الخامسة مع الأستاذة بسمة ضيف و الأستاذة مروة إبراهيم في webinar لاكتشاف موارد Discovery Education على بنك المعرفة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : اتبع الخطوات التالية للتسجيل:
- اضغط على الرابط التالي للتسجيل من خلال بنك المعرفة https://www.ekb.eg/ar/events...
- سوف يظهر مجموعة من Webinars
- قم باختيار Webinar Discovery Education
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