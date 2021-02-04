إبراهيم فايق ..جماهير الأهلي في الدوحة عظمة

علق الاعلامي إبراهيم فايق على تشجيع جماهير النادي الاهلي، للمارد الاحمر في أولى مبارياته في كأس العالم أمام فريق الدحيل القطري.







‏وكتب إبراهيم فايق عبر تويتر قائلا "الكورة طعمها الجمهور.. وهتاف جماهير الأهلي في الدوحة عظمة.. جمهورك كبير يا أهلي في كل مكان".





وحرصت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب المدينة التعليمية على الهتاف للاعبي الأهلي فور ‏الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية.‏







وحيا لاعبو الأهلي جماهير النادي الموجودة في المدرجات، وذلك قبل انطلاق مباراة ‏الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، التي تنطلق في السابعة ‏والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.‏







وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.‏