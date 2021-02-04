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أخبار العالم

ليفربول الإنجليزي ممنوع من دخول ألمانيا لهذا السبب

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:54 م
ليفربول الإنجليزي
ليفربول الإنجليزي
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شريف سيد
كشفت وسائل إعلام عن منع نادي ليفربول الإنجليزي من دخول الأراضي الألمانية للقاء فريق نادى ار بي ليبزيج، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 

وجاء هذا المنع، بسبب عدم استقبال الأراضي الألمانية أي رحلات طيران من بريطانيا، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ورجحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن يجرى اللقاء خارج الأراضي الألمانية، وسط محاولات من النادي الألماني السماح للفريق الإنجليزي بدخول ألمانيا. 

وأضافت الصحيفة أن الفريق الألماني طلب من السلطات السماح لفريق ليفربول بدخول الأراضي الألمانية، لإجراء اللقاء على أرضه. 

وفي حالة رفض الجانب الألماني، من المرجح أن تتم المباراة في العاصمة البريطانية لندن. 
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