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أخبار العالم

الإمارات والأردن: ضرورة إطلاق مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:25 م
إسرائيل وفلسطين
إسرائيل وفلسطين
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شيماء مصطفى
استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.


ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعرض الجانبان مخرجات اللقاء الذي عقد الشهر الماضي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخطوات ترجمتها لمنجزات عملية تنعكس ايجابًا على البلدين وبما يعمق عملية التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


كما استعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا، مؤكدين استمرار التعاون والجهود المشتركة بين البلدين لمكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.


وثمن الصفدي مواقف الإمارات في دعم الأردن وجهوده لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبحث مع نظيره التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات وإنهاء التوتر في المنطقة على أسس تضمن تكريس الأمن والاستقرار.


وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وحماية المصالح العربية والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وناقشا الاستعدادات للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي سينعقد في القاهرة في 8 فبراير.


وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية.


وجدد بن زايد تأكيده على أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، مؤكدًا موقف الإمارات الثابت والداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وأكد الجانبان ضرورة تفعيل دور عربي جماعي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحمي وحدة سوريا وتماسكها ويخلصها من الإرهاب وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها ويعيد لها أمنها واستقرارها.


وشددا على دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا عبر اتفاق ليبي - ليبي يحفظ وحدة ليبيا ويضمن أمنها وأمن جوارها ويوقف التدخلات الخارجية في شؤونها.
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