رضا عبد العال مقللا من أداء الأهلي| كان خايف من المنافس

أكد رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية كانت جيدة، وأهم نقطة هي الصعود للدور الثاني من البطولة، موضحًا أن الإعلام المصري صور لنا أننا سنواجه ريال مدريد، معقبًا: "الإعلام السبب في أداء مباراة اليوم".









وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأهلي دخل المباراة اليوم بخوف كبير من المنافس، مؤكدًا أن الشحن السلبي للفريق سبب في الاستحواذ السلبي للفريق في الشوط الأول.









وتابع: "الإعلام قدم للاعبين أن الدحيل يمتلك لاعبين من أسبانيا، "الشوتة الوحيدة للاهلي دخلت هدف"، مشددًا على أنها الكرة الوحيدة التي تم تسديدها خلال الـ90 دقيقة.