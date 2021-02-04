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محافظات

3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع 6 أكتوبر

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:56 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
 أعلنت محافظه الجيزة انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لإستخدامه كوقود بديل للسيارات والمركبات الأمر الذي يتطلب تدعيم وزياده عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي والمسندة لشركه تاون جاز فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي لشارع البحر الاعظم و تقاطعه مع شارع 6 اكتوبر لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعي يخدم محطات الغاز الطبيعي المزمع انشاؤها بدائرة حي جنوب الجيزة. 

ومن جانبه اشار اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن الأمر سوف يستلزم اجراء غلق جزئي لشارع البحر الاعظم و تقاطعه مع شارع 6 اكتوبر في الاتجاهين لمده ثلاثة أيام وذلك من يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 وحتى يوم الاحد الموافق 7 /2/2021 على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط دون تعطيل حركه المرور . 

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها مباشرة.

لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .
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