ظهور جراند شيروكي L 2021 في شوارع الإمارات

كشفت شركة جيب عن جراند شيروكي L الجديدة موديل 2021 في الامارات العربية المتحدة لأول مرة ، وتتميز السيارة بطول 204.9 بوصة اي مايعادل 5.2 متر ، ولها قاعدة عجلات تبلغ 121.7 بوصة أي مايعادل 3 أمتار ، ومن المعروف أن هذا النموذج يأتي على عجلات سوداء >



وينطلق هذا النموذج الأولي أيضًا على عجلات سوداء بينما يرتدي أيضًا أقواس عجلات سوداء وألواح هزازة ومصد خلفي أسود،أما التصميم الداخلي فيختلف تماما عن أي طراز جيب آخر ويشتمل على شاشة تعمل باللمس بمقاس 8.4 بوصة ، وشكل قياسي أو شاشة تعمل باللمس اختيارية مقاس 10.1 بوصة.



كما تستمد السيارة قوتها من مجموعة نقل الحركة للمبتدئين شكل سيارة جيب بنتاستار V6 ، وذلك بسعة 3.6 لتر ، وقدرة 290 حصانا ، وعزم دوران تبلغ 257 رطل ، ويمكن عند شراء السيارة أيضا اختيار محرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر ، وقوة357 حصان و 390 رطل للقدم.



ومن المفترض أن يتم بيع أربعة طرازات جراند شيروكي في الولايات المتحدة ، وهم من جراند شيروكي إل لاريدو ، ليمتد ، أوفرلاند ، وساميت، بغض النظر عن الطراز الذي يختاره العملاء.

