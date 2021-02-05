ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ظهور جراند شيروكي L 2021 في شوارع الإمارات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة جيب عن جراند شيروكي L الجديدة موديل 2021 في الامارات العربية المتحدة لأول مرة ، وتتميز السيارة بطول 204.9 بوصة اي مايعادل 5.2 متر ، ولها قاعدة عجلات تبلغ 121.7 بوصة أي مايعادل 3 أمتار ، ومن المعروف أن هذا النموذج يأتي على عجلات سوداء >

وينطلق هذا النموذج الأولي أيضًا على عجلات سوداء بينما يرتدي أيضًا أقواس عجلات سوداء وألواح هزازة ومصد خلفي أسود،أما التصميم الداخلي فيختلف تماما عن أي طراز جيب آخر ويشتمل على شاشة تعمل باللمس بمقاس 8.4 بوصة ، وشكل قياسي أو شاشة تعمل باللمس اختيارية مقاس 10.1 بوصة.

كما تستمد السيارة قوتها من مجموعة نقل الحركة للمبتدئين شكل سيارة جيب بنتاستار V6 ، وذلك بسعة 3.6 لتر ، وقدرة 290 حصانا ، وعزم دوران تبلغ 257 رطل ، ويمكن عند شراء السيارة أيضا اختيار محرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر ، وقوة357 حصان و 390 رطل للقدم.

ومن المفترض أن يتم بيع أربعة طرازات جراند شيروكي في الولايات المتحدة ، وهم من جراند شيروكي إل لاريدو ، ليمتد ، أوفرلاند ، وساميت، بغض النظر عن الطراز الذي يختاره العملاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. تصميم وحش جيب الجديد جراند شيروكي 2022 Jeep grand cherokee

جيب تكشف رسميا عن نسختها الفاخرة من شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 "صور"

جيب تكشف عن جراند شيروكي 2022 رسميا ..صور

سيارة استطلاع.. قصة تصنيع جيب رانجلر العسكرية

تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020

مواصفات العملاق جيب جراند شيروكي الجيل الجديد.. صور

ترشيحاتنا

موسيماني بيضيع شخصية النادي الأهلي.. تعليق متناقض من رضا عبد العال

بشكل مفاجئ.. وفاة الطبيب الروسي معالج نافالني من التسمم

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

الصحة تعلن تفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد

كم سيربح الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها