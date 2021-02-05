محمد أنور وكريم عفيفي: الزواج باب رزق ووش الخير.. فيديو





وتابع أنور، خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع، عبر "أم بى سى مصر"، تقديم ياسمين عز، أن أغلب نجوم مسرح مصر وهو من ضمنهم كانوا مرتبطين، لافتا إلى أن النجم القدير أشرف عبد الباقى، منحهم أجازة من المسرح حينها لمدة 10 أيام، فقرروا استغلالها فى الزواج.





وأكد الفنان محمد أنور، أن الزواج أسمى شئ فى الحياة، إضافة إلى أنه نصف الدين أيضا، معقبا:" الجواز باب رزق كمان".





ومن جانبه، وصف الفنان، كريم عفيفى، الزواج قائلا:" كان وش الخير عليا، كنت مرتبط بمراتى من 4 سنين قبل الجوازـ، وكل مرة كنا بناخد خطوة عشان نتجوز كان ربنا بيكرمنا".

كشف، نجم مسرح مصر، الفنان محمد أنور سبب زواجه، هو وعدد من نجوم المسرح في أوقات قريبة من بعضها.