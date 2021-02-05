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محافظات

حملات موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص.. صور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:41 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن والأحياء بمحافظة القليوبية ،حملات لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة وتطبيق القانون على الجميع.


ففى مدينة الخصوص قاد اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بحرم الطريق الدائرى والأنفاق بحضور نائبا رئيس المدينة وإدارة الإشغالات حيث تم إزالة الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية  والأنفاق وحرم الطريق الدائرى لتسهيل حركة المواطنين. 

وقال رئيس المدينة إن حملات النظافة مستمرة لإزالة المخالفات بشوارع وأنفاق الكوبرى الدائرى لرفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة الخصوص.

وفى حى شرق شبرا الخيمة، نفذت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شرطة المرافق حملة لإزالة أكشاك وتاندات مخالفة أقيمت بدون الحصول على التراخيص اللازمه بشارع الشعراوى القديم وذلك للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه ناشد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ،على الالتزام بحرم الطريق والأرصفة وعدم إشغالها حفاظا على حركة المواطنين والتسهيل عليهم ضرورة فتح الطريق والأرصفة للمواطنين دون وضع أى أشغال عليها حفاظًا على حركة المواطنين.

من ناحية اخرى شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية .

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إنه تم إصلاح الكشافات خلف السنترال وطريق تصفا كفر شكر بهدف رفع كفاءة الإنارة وذالك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وأضاف رفعت أن حملات المرور على الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية مستمرة بهدف صيانة واصلاح الإنارة ورفع كفائتها لخدمة وراحة أهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم والاهتمام بخدماتهم فى شتى المجالات.
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