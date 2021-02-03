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محافظات

حملة لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية بكفر شكر.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:56 م
حملة لاصلاح وصيانة
حملة لاصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية بكفر شكر
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر انه تم إصلاح الكشافات خلف السنترال وطريق تصفا كفر شكر بهدف رفع كفاءة الإنارة وذالك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال رفعت أن حملات المرور على الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية مستمرة بهدف صيانة واصلاح الإنارة ورفع كفائتها لخدمة وراحة أهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم والاهتمام بخدماتهم فى شتى المجالات.

من ناحية اخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة عدد من شكاوي المواطنين.  

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تجميل وتشجير طريق ترعة  الاسماعيليه عند أسفل نزلة مسطرد، موجها باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره ، والمتابعة الجيدة للطريق لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية . 

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الدائري اتجاه مسطرد وشارع ترعة الاسماعيلية امام مدرسة احمد شعلان ناصية الشابوري بناء علي شكوي المواطنين من تواجد تراكمات القمامة حيث تم رفع القمامة موجها بتشجير مناطق مركز شباب عزبة سليم ومدرسة احمد شعلان الابتدائية ومسجد المقاولون العرب .  

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد اعمال الرصف بطريق كوبري ابو زعبل (عند مصرف البلبيسى) انشاء طريق جديد لمدخل ابو زعبل بطول 850 متر بتكلفة 8 مليون. 

وتابع المحافظ جولته بتفقد اعمال تطوير مستشفى الخانكة المركزي بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل. 

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق. 
حملة لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية بكفر شكر.. صور
حملة لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية بكفر شكر.. صور
حملة لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية بكفر شكر.. صور
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