محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة..صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة عدد من شكاوي المواطنين، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بشكل يومي للتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم ميدانيا ومتابعة تنفيذ المشروعات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، لتسليمها وإدخالها الخدمة.





وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تجميل وتشجير طريق ترعة الاسماعيليه عند أسفل نزلة مسطرد، موجها باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره ، والمتابعة الجيدة للطريق لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية .





وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الدائري اتجاه مسطرد وشارع ترعة الاسماعيلية امام مدرسة احمد شعلان ناصية الشابوري بناء علي شكوي المواطنين من تواجد تراكمات القمامة حيث تم رفع القمامة موجها بتشجير مناطق مركز شباب عزبة سليم ومدرسة احمد شعلان الابتدائية ومسجد المقاولون العرب ، كما شدد على وضع صناديق قمامة وتحرير محاضر لاي مواطن يلقي القمامة بالشارع وفي غير الاماكن المخصصة.





واستكمل المحافظ الجولة بتفقد اعمال الرصف بطريق كوبري ابو زعبل (عند مصرف البلبيسى) انشاء طريق جديد لمدخل ابو زعبل بطول 850 متر بتكلفة 8 مليون جنيه حيث وجه المحافظ بدفع الاعمال ليتم الانتهاء من الطريق ليكون مدخلا بديلا لمنطقة ابو زعبل ليقضي علي التكدسات المروريه بالمدخل القديم وتقليل زمن الرحله من نصف ساعه الي عشر دقائق فقط.

وتابع المحافظ جولته بتفقد اعمال تطوير مستشفى الخانكة المركزي بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.





وتفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد علي ضرورة الانتهاء من اعمال الفرش الطبي وتركيب الاجهزة لادخال المستشفي الخدمة في اقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبئ عن كاهل المواطنين بالمنطقة.





كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.





وخلال الجولة اكد مدير المستشفي انه خلال الاسبوع المقبل سيتم فتح العيادات الخارجيه لاستقبال مرضي الدرن والصدر حيث تم توفير مبني بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات كما سيتم توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضي التي سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجيه من مرضي الصدر والدرن .