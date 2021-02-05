الباذنجان يسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 5-2-2021

الطماطم 1.5 جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2 جنيه

الكوسة 4 جنيهات

الباذنجان 3 جنيهات

الخيار3.5 جنيه

البسلة 5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيهات

الرمان 8 جنيهات

الموز 9 جنيهات

الجوافة 10 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



