نيسان تكشف عن باثفايندر 2022 بقوة 284 حصانا.. فيديو

كشفت نيسان رسميا عند طرح موديل باثفايندر 2022 الجديدة كليًا بمظهر قوى وتشتمل السيارة على شبك أمامي مع 3 فتحات علوية ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك V6 سعة 3.2 لتر ، وقوة 284 حصان ، 351 نيوتن ، مع عزم دوران يتصل بناقل حركة اوتوماتيك جديد بتسع سرعات ،ولكن لم تكشف نيسان حتى الآن عن استهلاك السيارة للوقود .





ومن المعروف أن السيارة نيسان عائلية بامتياز ، وتستوعب ما يصل إلى 8 ركاب ، ويمكنها سحب ما يصل إلى 2.700 كجم،وتحتوي على منافذ يواس بي في جميع أنحاء المقصورة، مع مساحة تخزين واسعة جدا أسفل المقاعد،وتأتي الأخيرة مجهزة بجلد او قماش مبطن ، وتتميز أيضا بشاشة ترفيهي مقاس 9 بوصة .





أما مقصورة السيارة فأصبحت أكثر هدوءا وعزل ونوافذ السيارة سميكة جدا ، ليزداد امتصاص ضجيج المحرك بنسبة 60 % ،وتتميز السيارة بنظام صوتي اختياري مكون من 13 مكبر صوت .





وتدعم كل من آبل كاربلاي .بالإضافة إلى كونيكت بشكل قياسي ،وبالنسبة لسعر السيارة لم تكشف نيسان حتى الآن عن سعرها في الأسواق .



