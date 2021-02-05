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سيارات

نيسان تكشف عن باثفايندر 2022 بقوة 284 حصانا.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:25 م
باثفايندر 2022
باثفايندر 2022
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أماني نوار
كشفت نيسان رسميا عند طرح موديل باثفايندر 2022 الجديدة كليًا بمظهر قوى وتشتمل السيارة على شبك أمامي مع 3 فتحات علوية ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك V6 سعة 3.2 لتر ، وقوة 284 حصان ، 351 نيوتن ، مع عزم دوران يتصل بناقل حركة اوتوماتيك جديد بتسع سرعات ،ولكن لم تكشف نيسان حتى الآن عن استهلاك السيارة للوقود .

ومن المعروف أن السيارة نيسان عائلية بامتياز ، وتستوعب ما يصل إلى 8 ركاب ، ويمكنها سحب ما يصل إلى 2.700 كجم،وتحتوي على منافذ يواس بي في جميع أنحاء المقصورة، مع مساحة تخزين واسعة جدا أسفل المقاعد،وتأتي الأخيرة مجهزة بجلد او قماش مبطن ، وتتميز أيضا بشاشة ترفيهي مقاس 9 بوصة .

أما مقصورة السيارة فأصبحت أكثر هدوءا وعزل ونوافذ السيارة سميكة جدا ، ليزداد امتصاص ضجيج المحرك بنسبة 60 % ،وتتميز السيارة بنظام صوتي اختياري مكون من 13 مكبر صوت .

وتدعم كل من آبل كاربلاي .بالإضافة إلى كونيكت بشكل قياسي ،وبالنسبة لسعر السيارة لم تكشف نيسان حتى الآن عن سعرها في الأسواق .

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