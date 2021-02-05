لليوم الثاني.. حملات مكثفة لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

تتواصل أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ، لليوم الثاني، بعد هطول أمطار غزيرة أمس، على كافة مدن وقرى المحافظة، ما أدى إلى تحول الشوارع خاصة في القرى إلى برك من المياه الراكدة.





من جانبها، تابعت المهندسة عايدة ماضي ، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال استكمال رفع المياه بشوارع مدينة دسوق وفتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح ، لرفع التجمعات اول باول ، ورفع جميع مخلفات المطر.





وشددت "ماضي"، على استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة؛ لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.





يأتي ذلك تحت إشراف نواب القرى تنسيقًا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب .





وأشادت رئيس المركز والمدينة، بجهود حملات النظافة ورفع مياه الأمطار المتراكمة بالقرى وشوارع القرى والأماكن المنخفضة بالإضافة لرفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه رؤساء المراكز والمدن، برفع جميع مياه الأمطار، والمخلفات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، التي شهدتها المحافظة.