تحديد مساحات 3 محاصيل و 4 قرارات عاجلة.. تفاصيل اجتماع وزيري الري والزراعة

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة كلًا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.





وقد أوضح الدكتور عبد العاطى أن الغرض من إجتماعات اللجنة التنسيقية هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين.





ومن جانبه أكد القصير على أهمية تفعيل قرارات اللجنة المشتركة، والاستمرار في إنعقاد هذه اللجنة لحل أي عقبات حال حدوثها.





وتم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الري بالغمر الي نظم الري الحديث مع التأكيد على أهمية الاسراع بمعدلات التنفيذ وتشجيع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.





كما تم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك فى اطار القرار الوزارى رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠ خاصة المساحة التى تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الارز الجاف.





كما تم إستعراض الموقف التنفيذى لاستصلاح مساحة ٣٥ ألف فدان للاستفادة من مشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس





كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الري والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها.





كما تم عرض موقف تشغيل محطة قوتة ببني سويف حيث تم الاتفاق على قيام هيئة التعمير بإستكمال أعمال البنية الداخلية تمهيدا لقيام أجهزة الري بإطلاق المياه بالمناطق التى يتم نهوها



