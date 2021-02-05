29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عناصر إحدى خلايا الإخوان العنقودية المسلحة

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 29 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان، في قضية جديدة، لانضمامهم لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية".









تعقد جلسات المحاكمة، أمام الدائرة الخامسة جنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره.









كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.









وجاءت أسماء المتهمين كالآتي:





محمود إ.ج.ش "محمود الترزي" – 39 سنة – ترزي، وأحمد.ق.ج.ح – 42 سنة – عامل، ومحمد.م.إ.أ "حنتوتو" – 18 سنة – كهربائي، وعبد الله.م.ع – 18 سنة – طالب، ومصطفى.م.ع – 19 سنة – طالب، وعبدالله.ح.س.ح – 36 سنة – خراط، ومحمود .ش.م – 39 سنة – لسانس أداب "هارب"، وصادق.ع.ف.ح – 35 سنة – عامل "هارب"، خالد.ج.أ.م – 29 سنة "خالد توكتوك" هارب، إبراهيم.ج.أ – 29 سنة – كهربائي "هارب".









أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٥ بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.