أول طلعة لمقاتلة بوينج F-15EX الامريكية.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو لأول طلعة لمقاتلة بوينغ من طراز F-15EX





ونشرت شركة بوينج شريط فيديو يظهر أول رحلة جوية نفذتها مقاتلة F-15EX من الجيل الجديد في 2 فبراير.





وتعليقا على هذا الفيديو أشارت الشركة إلى أن أول طائرتين من هذا النموذج سيتم تسليمهما إلى القوات الجوية الأمريكية بحلول نهاية مارس.





يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعربت عن رفضها لاتهامات وزير تركي لواشنطن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان يوم الخميس، إن "تأكيدات مسؤولين أتراك بأن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016، خاطئة تماما".