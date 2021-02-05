لقاح ضد كورونا بجرعة واحدة.. تفاصيل

تقدمت شركة الأدوية "جونسون آند جونسون" بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".





وحال تسجيل اللقاح رسميا، سيصبح لقاح "جونسون" هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة بعد لقاحي "فايزر" و"موديرنا".





وبخلاف معظم اللقاحات المعروفة، يعطى لقاح "جونسون آند جونسون" على جرعة واحدة فقط، كما تصل نسبة فعاليته إلى 66%، ما يمنحه ميزة إضافية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وفي وقت سابق قالت "جونسون آند جونسون" الأمريكية، إن لقاحها أثبت فعاليته بنسبة 72% في الولايات المتحدة و 66% بشكل عام للوقاية من فيروس كورونا.





بدوره، قال ماثاي مامين مدير وحدة الأبحاث الدولية بالشركة إن ابتكار لقاح بجرعة واحدة "كان مقامرة جديرة بالاحترام".





ويرى باحثون أن وجود لقاح مضاد لكورونا من جرعة واحدة، سيساعد في التغلب على نقص إمدادات اللقاحات حول العالم، وتفادي المشكلات التي تسببها اللقاحات التي تؤخذ على جرعتين.





وتعهدت الشركة بشحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو.





وتؤكد الشركة أن اللقاح فعالًا بشكل عام بنسبة 66% بينما ترتفع فعالية إلى نسبة 85% في الوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس.



