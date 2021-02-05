5 علامات تدل على تلف كاوتش عربيتك .. تعرف عليها





وفي هذا التقرير يقدم موقع" صدى البلد" أبرز المؤشرات التي تظهر على الإطارات وتؤكد وجود تلف فيها ، وهي على النحو التالي :



1- وجود تشققات وخدوش على جوانب الإطارات، يعد هذا الأمر خطيرا جدا ويعرض الإطارات للانفجار في أي وقت بسبب تسرب الهواء والضغط على الطريق.





2- ملاحظة انتفاخات أو مايسمى بيضة الإطار على سطح الكاوتش ، وهو يهدد بانفجار الإطار بشكل مفاجئ أثناء القيادة.







3- تآكل الإطارات ، ومسح الخطوط البارزة الموجودة عليها ، ويسبب هذا الأمر الانزلاق على الطريق ويعرض السائق للخطر خاصة إن كانت الطرق مبللة. 3- تآكل الإطارات ، ومسح الخطوط البارزة الموجودة عليها ، ويسبب هذا الأمر الانزلاق على الطريق ويعرض السائق للخطر خاصة إن كانت الطرق مبللة.





4-صدور صوت مزعج أثناء السير ، ويدل على زيادة احتكاك الإطارات بالأسفلت وهذا مؤشر على تلف الإطارات.





5-ملاحظة تكرار تعرض أحد الإطارات لتسرب الهواء.





ونصح الخبراء أصحاب المركبات بضرورة متابعة ضغط الهواء للإطارات بين الحين والآخر وعند استبدال الإطارات القديمة يجب أن يتم تركيب إطارات من نوع جيد .









تعد الإطارات من أكثر الأجزاء في السيارة التي تتعرض إلى مشاكل بسبب الاحتكاك الدائم بالعوامل الخارجية، ولكن يستدعي هذا الأمر الحفاظ دائما على أداء السيارة وثباتها الطريق.