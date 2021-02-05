ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

5 علامات تدل على تلف كاوتش عربيتك .. تعرف عليها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:05 م
إطارات
إطارات
Advertisements
أماني نوار
تعد الإطارات من أكثر الأجزاء في السيارة التي تتعرض إلى مشاكل بسبب الاحتكاك الدائم بالعوامل الخارجية، ولكن يستدعي هذا الأمر الحفاظ دائما على أداء السيارة وثباتها الطريق.


وفي هذا التقرير يقدم موقع" صدى البلد" أبرز المؤشرات التي تظهر على الإطارات وتؤكد وجود تلف فيها ، وهي على النحو التالي :

1- وجود تشققات وخدوش على جوانب الإطارات، يعد هذا الأمر خطيرا جدا ويعرض الإطارات للانفجار في أي وقت بسبب تسرب الهواء والضغط على الطريق.
 

2- ملاحظة انتفاخات أو مايسمى بيضة الإطار على سطح الكاوتش ، وهو يهدد بانفجار الإطار بشكل مفاجئ أثناء القيادة.



3-  تآكل الإطارات ، ومسح الخطوط البارزة الموجودة عليها ، ويسبب هذا الأمر الانزلاق على الطريق ويعرض السائق للخطر خاصة إن كانت الطرق مبللة. 


4-صدور صوت مزعج أثناء السير ، ويدل على زيادة احتكاك الإطارات بالأسفلت وهذا مؤشر على تلف الإطارات. 


5-ملاحظة تكرار تعرض أحد الإطارات لتسرب الهواء.


ونصح الخبراء أصحاب المركبات بضرورة متابعة ضغط  الهواء للإطارات بين الحين والآخر وعند استبدال الإطارات القديمة يجب أن يتم تركيب إطارات من نوع جيد .



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤشرات تدل على تلف الإطارات في السيارة

مؤشرات تلف إطارات السيارة| فيديوجراف

تأثير خلط الهواء والنيتروجين على ضغط الإطارات

الميكانيكي بيقولك.. أفضل طريقة للحام كاوتش السيارات للحفاظ عليه.. فيديو

بعد ارتفاع أسعارها.. نصائح مهمة للحفاظ على كاوتش السيارة

تعرف على أعراض تلف مقصات السيارة

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام يصف 30 مشهدا من أهوال يوم القيامة بالتفصيل

قرار جديد من السعودية عن إغلاق المساجد حال ارتفاع كورونا

أول تعليق إماراتي على تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

هاشتاج بايرن ميونيخ يتصدر تويتر.. وجمهور الأهلي: إحنا مش بنتهدد

كاف يقرر تغيير طاقم حكام مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي.. اعرف السبب

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة كلبها.. ياسمين رئيس تتألق بالكاجوال على إنستجرام

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا