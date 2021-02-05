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أخبار العالم

تصريحات مطمئنة حول لقاح روسيا المضاد لفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:23 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعم النتائج المبشرة للقاح كورونا الروسي
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قسم الخارجي
أطلق الاتحاد الأوروبي تصريحات مطمئنة، حول لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،  وذلك بعدما نشرت مجلة "ذي لانسيت" الطبية بيانات إيجابية حوله.


وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن اللقاح الروسي "بشرى سارة للبشرية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".


وأعرب بوريل عن أمله في أن تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص اللقاح الذي تم تطويره في روسيا.


بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تجري اتصالات مع واشنطن لرؤية ما إذا كان ممكنا العمل معا في هذا المجال، موضحا أن دولا عدة في الاتحاد الأوروبي أبدت اهتمامها لإنتاج اللقاح الروسي على أراضيها.


وفي وقت سابق، طالبت إيطاليا وكالة الدواء الأوروبية بتسريع إجراءات تقييم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بهدف الحصول على موافقة لاستخدامه في تطعيم السكان.


فيما قالت صحيفة ""فيلت" الألمانية في تقرير لها، إن لقاح كورونا الروسي أدهش الدول الغربية.


كما بدأت ألمانيا محادثات مع السلطات الروسية  حول القدرات الانتاجية للقاح في ألمانيا أو في مكان آخر في أوروبا.


كانت مجلة "لانسيت" الطبية المرموقة قالت إن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

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