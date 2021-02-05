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أثرى الحياة السياسية.. محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعى اللواء سعد الجمال.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:47 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب قد تقدم بالنعي في وفاه اللواء سعد الجمال قائلا "ببالغ الحزن وعميق الأسى، ننعي السيد اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون العربية السابق بالبرلمان، ومدير أمن قنا الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب قد أكد "لقد ترك فقيدنا الغالي أثرا بالغًا ومسيرة وطنية مشرفة من خلال عمله بوزارة الداخلية، وأثرى الحياة السياسية بمزيد من الإنجازات والإسهامات على مستوى العمل الحزبي والبرلماني، وعاش رمزا من رموز محافظة الجيزة وأحد أعلامها الخالدين.

خالص العزاء لأسرة اللواء سعد الدين الجمال، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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