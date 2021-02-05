نائب: انتخاب مصر رئيسا للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يؤكد ثقة الجميع بها

ثمن النائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إنتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، مشيرا إلى قدرة مصر علي تولى هذا المنصب لما تمتلكه من خبرات مهولة تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والقضايا الشائكة.





وأكد دياب لـ"صدى البلد" أنه لا أحد ينكر دور مصر الكبير في بناء السلام ومحاربة الإرهاب وتخليص الدول من هذا الوباء القاتل، الذي ألحق بكثير من الدول والبلدان ضررا واسعا، موضحا أن هذا المنصب جاء تكليلا لجهود مصر المستمرة وخبرتها في نشر السلام وحل النزاعات.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تعود لريادتها وبشكل أقوى مما كانت عليه، مشيدا بدور القيادة السياسية وإخلاصها في عملها الدءوب من أجل بناء مصر وجعلها أهل ثقة للعالم أجمع





جدير بالذكر أنه تم انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لـ كندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.





يأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.









وأوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.









وأشار السفير إدريس إلى أن الاجتماع شهد استعراض أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام.