البحرين تحارب كورونا .. قرار هام من ديوان الخدمة المدنية بشأن الموظفين

أصدر ديوان الخدمة المدنية البحريني قرارا هاما حمل رقم (2) لسنة 2021 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية.









وذلك بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، واستكمالًا للإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19) بحسب صحيفة الأيام البحرينية.









وبدوره أوضح أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن الديوان أصدر اليوم التوجيهات المذكورة للجهات الحكومية بالعمل على رفع نسبة تطبيق سياسة العمل من المنزل إلى 70% كحد أقصى من عدد الموظفين في الجهة الحكومية وفقًا لمقتضيات سير ومصلحة العمل.









وبين الزايد أنه تم إعطاء الأولوية للموظفات الحوامل والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة، وللموظفين أزواج الموظفات اللاتي يباشرن مهام حيوية بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى استمرار تطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة في الجهات الحكومية وحتى إشعار آخر.









وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أنه تم التاكيد على وجوب تأدية الموظفين لمهامهم الوظيفية بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل فيما بينهم أسبوعيًا.









وأضاف : ويستثنى من هذه التوجيهات الوظائف الحيوية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات الصحة والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية مع استمرار الأم العاملة بتأدية الوظائف الحيوية وبالأخص الوظائف الصحية وفقًا لمقتضيات الصالح العام.





وأكد الزايد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالإجراءات الوقائية بإلزام كافة الموظفين والمراجعين بلبس كمامات الوجه الوقائية، وفحص الحرارة قبل دخول الموظفين والمراجعين لمقر الجهة الحكومية، وإلزام الموظفين والمراجعين بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى حصر عقد الاجتماعات عن بعد من خلال البرامج الافتراضية، وإلزام كافة الموظفين بعدم التجمع أو التنقل بين المكاتب، مع القيام بعمليات التعقيم لجميع الأسطح والمكاتب والمصاعد ودورات المياه بشكل دوري.







