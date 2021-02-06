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نسرين البغدادي: المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

السبت 06/فبراير/2021 - 12:40 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عادل نصار
عبرت الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، عن عميق تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه أنصف المرأة المصرية.

وأضافت البغدادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن المرأة تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس السيسي، متابعة أن المرأة المصرية وصلت لمراكز رائعة.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة، أننا وجدنا المرأة المصرية تعيش تمثيلا كبيرا لها داخل مجلس النواب، بدعم وإرادة سياسية رشيدة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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