عمرو أديب: أول مرة أشجع الأهلى طوال 57 سنة لهذا السبب

علق الإعلامي عمرو أديب، على مواجهة الأهلي المنتظرة أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ، الإثنين المقبل، قائلا:"عندي 57 سنة، عمري ما شجعت الأهلي فيهم زي ما شجعته امبارح، مش عارف ليه، وكنت بشجع الأهلي بروحي ودمي".









وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" تشجيعي الأهلي كان معدي الزمالك بكتير بالأمس أمام الدحيل، متفهمش حصل إيه، كنت متحمس إن الأهلي، موجود في البطولة، وفرحان إن المصريين في الملعب كانوا قاعدين مبسوطين مع عيالهم وإنهم شايفين النادي الأهلي، وكنت على أعصابي امبارح".د









وعن مباراة بايرن ميونيخ أردف:"يجب أن يركز لاعبي الأهلي علي عدم فقدان الكرة لان أي فقدان للكرة يعني دخول هدف، وياريت ميكونش فيه استهتار العبوا بروح الفانلة الحمراء".









وأكمل:" أنا مش مع إننا نقول انزلوا واستمتعوا بالمباراة لأني بحس إنها دعوة إننا نتغلب ونروح، لكن لازم ننزل نعمل مباراة قوية ويشعروا اننا منافس شريف وقوي ونوريهم لاعبينا ومهاراتنا".