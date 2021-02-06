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فن

نجوى فؤاد ناعية عزت العلايلي.. صديقي وأخويا

السبت 06/فبراير/2021 - 01:13 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نعت الفنانة نجوي فؤاد الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح امس الجمعة.

ونشرت نجوي فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت  قائلة: ببالغ الحزن والاسي ف صديقي واخويا عزت العلايلي الله ما ارحمو واجعله فسيح جناتك رحمه الله وانا لله وانا واليه رجعون.


وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والدة صباح امس الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.


وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».



وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.
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