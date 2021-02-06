تعرف على طريقة تنظيف ريادتير السيارة

في هذا السياق نعرض عليكم هذا الموضو . يعتبر الريداتير من اهم الأجزاء المسؤولة عن ضبط درجة رارة محرك السيارة، ليعمل بكفائة عالية ويبرد المحرك لانة بطبيعة الحال يعمل بالأحتراق الداخلي، لذلك يجب الاهتمام به وتنظيفه وتغيير الماء الموجود داخله من وقت الي اخر لتضمن درجة حرارة مثالية لمحرك السيارة مما يطيل من عمرة الافتراضي و





كيفية غسيل ريداتير السيارة :



1- غلق تشغيل محرك السيارة، والانتظار إلى أن تبرد السيارة تمامًا قبل البدء في عملية تنظيف الردياتير.2- قم بفك الصمام الخاص بتصريف سائل التبريد في الردياتير، وتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.3- أعد تركيب صمام تصريف الردياتير مرة أخرى، ثم قم بفتح غطاء الردياتير وضع المنظف الخاص بالردياتير بالكامل.4- قم بغلق غطاء الردياتير مرة أخرى، ثم قم بإعادة تشغيل محرك السيارة لمدة 10 دقائق، ثم قم بغلق المحرك وانتظر قليلًا إلى أن يبرد المحرك مرة ثانية.5- قم بفتح غطاء الردياتير بعد التأكد من انخفاض حرارة المحرك تمامًا، وكذلك قم بفك صمام الردياتير وصرف السائل الذي بداخله.6- قم بوضع أنبوب أو خرطوم في الردياتير لضخ المياه بداخله لمدة عشر دقائق لتنظيف الشوائب والأوساخ والصدأ، إلى أن يخرج ماء نظيف منه.7- قم بتركيب صمام التصريف مرة ثانية في الردياتير، ثم ضع السائل الخاص للتبريد في الردياتير، ثم أغلق الردياتير بإحكام، ثم قم بتشغيل المحرك مرة أخرى، وهكذا تكون انتهيت من عملية تنظيف وغسل الردياتير.