مقرب من الإخوان وتركيا.. من هو عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديد؟





قالت قناة "العربية"، أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، مقرب من تنظيم الإخوان الإرهابي وتركيا.





وأضافت "العربية" أن الدبيبة هو " رجل أعمال وسياسي ليبي، من أبرز أثرياء مدينة مصراتة، المدينة التي ينحدر منه، وقد أدرجه البرلمان الليبي في يونيو 2017 في لائحة تضم العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب، باعتباره ممولا للكتائب المسلحة الموالية والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين".





وأشارت إلى أنه واجه تهامات في الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس في شهر نوفمبر من العام الماضي بدفع رشاوى لشراء أصوات من خلال ابن عمه عضو الحوار علي الدبيبة، للظفر بمنصب رئيس الحكومة.





وكانت للدبيبة صلات كذلك مع الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث كان جزءا من دائرته الأولى، وهو شخصية ليبية تتمتع بالكثير من العلاقات، يدير العديد من الشركات الكبرى، من بينها الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، كما قام بالإشراف على عدد من أعمال البنية التحتية في ليبيا كالمطارات والملاعب وخطوط أنابيب المياه.



