رئيس طاقة البرلمان: مصر تتألق عالميا بعد تصدر مصنع دمياط بقائمة أكبر 10 مصدرين للغاز المسال بالعالم

أكد النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن استعادة مصر للعودة بـ"قوة" إلى سوق الغاز المسال العالمي كواحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم وذلك مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية بانه دليل قاطع على نجاح مصر بعد الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع البترول والغاز المصرى





وأشاد " صالح " فى بيان له اصدره اليوم بما جاء من قضايا مهمة فى حوار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع "جلف انتليجنس" نقلته وكالة نوفا الإيطالية، خاصة تأكيد الوزير من المتوقع إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة بنهاية فبراير المقبل بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد توصل شركة إيني وناتورجي والحكومة المصرية لاتفاق مطلع ديسمبر الماضى وأن مصنع دمياط للاسالة سوف ينتج نحو 4.5 مليون طن من الغاز المسال فى العام لتصل قدرة مصر الإجمالية الى 12.5 مليون طن



