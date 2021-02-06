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برلمان

الأحد.. مشروعات النواب تدرس الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنمية المشروعات

السبت 06/فبراير/2021 - 12:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تناقش لجنة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، غدا الاحد، الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وتعقد اللجنة اجتماعًا لمتابعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وذلك لاستعراض فلسفة الأحكام الواردة فيها.

يحضر الاجتماع ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقطاع التشريع بوزارة العدل. 

ويناقش اجتماع  لجنة الطاقة والبيئة بيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به السيدة الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 

ويناقش اجتماع لجنة التعليم و البحث العلمي الاحد  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني و ينعقد الاجتماع بالاشتراك  مع مكتب لجنة الخطة والموازنة

ويناقش اجتماع لجنة الشئون الدينية  ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر و شئون الدعوة الإسلامية و هيئة الأوقاف المصرية.
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