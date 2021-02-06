الأحد.. مشروعات النواب تدرس الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنمية المشروعات

تناقش لجنة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، غدا الاحد، الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وتعقد اللجنة اجتماعًا لمتابعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وذلك لاستعراض فلسفة الأحكام الواردة فيها.





يحضر الاجتماع ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقطاع التشريع بوزارة العدل.





ويناقش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به السيدة الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة





ويناقش اجتماع لجنة التعليم و البحث العلمي الاحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة



