في حريق عقار فيصل.. 4 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية.. تعرف عليها

قررت النيابة الإدارية في إطار التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة بالقضية رقم ٩٦ / ٢٠٢١ والمعروفة إعلاميًا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، بعد أن كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، إضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كلًا منهم وفق اختصاصه.

كما تقرر تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.





وتقرر تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسه بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا.





وأمرت النيابة بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.





كانت النيابة الإدارية أمرت بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل ، حيث يباشر التحقيق فيها المستشار حلمي العمدة - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.