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أخبار العالم

قرار جديد بشأن ليبيا

السبت 06/فبراير/2021 - 01:28 م
الطريق الساحلي الليبي
الطريق الساحلي الليبي
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، عن اتفاق لجنة 5+5 العسكرية على نزع الألغام لفتح الطريق الساحلي خلال أسبوع. 

وأكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية ، أن حكومته ستعمل بجدية خلال هذه الفترة على إصدار قرارات للحد من المركزية، كما تعهد بأن تشهد الفترة القادمة عناية بالجنوب الليبي. 

وذكر الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا : الجنوب الليبي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة ، خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، قد قال في كلمته عبر الفيديو كونفرانس، إننا سوف نضع نصب أعيننا الهدف الذي من أجله تم اختيارنا وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وأوضح الدبيبة أن ليبيا ستبنى للجميع، داعيا إلى طي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين، مؤكدا على التزامه بحل مشكلة الكهرباء في ليبيا خلال 10 أشهر على الأكثر.

وكانت قد أعلنت مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الجمعة، فوز القائمة الثالثة في انتخابات أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة الليبية.
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