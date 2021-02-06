رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مع التضامن بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين

ناقش الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية فى إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي و وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء كليات الزراعة و الهندسة و العلوم و الطب ووكلاء كليات العلوم والزراعة والطب و الصيدلة.

و أكد رئيس الجامعة، أن الاجتماع يهدف لمناقشة آليات اختيار طلاب المرحلة الجامعية الأولى و طلاب الدراسات العليا الذين سيتم دعمهم من خلال مبادرة دعم الفائقين في الجامعات المصرية بكليات الطب و الصيدلة والهندسة و العلوم و الزراعة.

و أضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق، المنسق العلمي لجامعة جنوب الوادي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إنشاء وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعة.

و أشار عبدالصادق، إلى أنه سوف يتم صرف رواتب شهرية لـ 25 طالب من طلاب الكليات الخمس الموجودة في المبادرة، كما سيتم تقديم دعم مادي و رواتب شهرية لـ 10 طلاب بمرحلتي الماجستير و الدكتوراه.



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