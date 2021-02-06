ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مع التضامن بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين

السبت 06/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

ناقش الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية فى إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي و وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء كليات الزراعة و الهندسة و العلوم و الطب ووكلاء كليات العلوم والزراعة والطب و الصيدلة.

و أكد رئيس الجامعة، أن الاجتماع  يهدف لمناقشة آليات اختيار طلاب المرحلة الجامعية الأولى و طلاب الدراسات العليا الذين سيتم دعمهم من خلال مبادرة دعم الفائقين في الجامعات المصرية بكليات الطب و الصيدلة والهندسة و العلوم و الزراعة.

و أضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق، المنسق العلمي لجامعة جنوب الوادي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إنشاء وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعة.

و أشار عبدالصادق، إلى أنه سوف يتم صرف رواتب شهرية لـ 25 طالب من طلاب الكليات الخمس الموجودة في المبادرة، كما سيتم تقديم دعم مادي و رواتب شهرية لـ 10 طلاب بمرحلتي الماجستير و الدكتوراه.

اقرأ أيضًا :

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق قنا - سفاجا

محافظ قنا يشهد الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مع التضامن بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين
رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مع التضامن بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادى لطلاب المسرح: أنتم استثمار الدولة للأسرة والمجتمع

1258 مرشحًا تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة جنوب الوادي

بالأسماء..نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة جنوب الوادى

الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي و«وزيري» نائبا

ورشة عمل عن تقييم المجلات العلمية بجامعة جنوب الوادى

مبادرة لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات.. شاهد

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. 5 انتصارات ساحقة لـ بايرن ميونخ

فى عيد ميلاد ناهد يسري الـ72.. الأفلام متنفعش من غير بوس

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

رفض طعون 14 متهما في حريق محطة مصر وتأييد أحكام المشدد

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

منسق نادي صن داونز لـ جماهير الأهلي: انتظروا مفاجأة موسيماني أمام بايرن ميونخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور