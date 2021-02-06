ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برتوكول من الشركات الدولية لتوريد وتركيب محطة معالجة صرف صحي قرية طبل

السبت 06/فبراير/2021 - 02:21 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
وقعت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بدمياط بروتوكول مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat"، لتنفيذ مشروع معالجة صرف صحى بقرية طبل بدمياط ،وذلك كمنحة من البرنامج للقرية ، خاصة مع كون المشروع مطلب أساسى منذ سنوات طويلة،..

ومن جانبه صرح المهندس محمد عسل رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بدمياط ،انة وفقا لتوجهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعه الانتهاء من توريد وتركيب محطة المعالجة بالتزامن مع شبكة الصرف الصحي الجارى تنفيذها حاليًا بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عُقد اليوم إجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس شارك فيه الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس المشروع والدكتورة سلمى يسرى مديرة المشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية..

وأشار الى انه تم خلال الاجتماع الرد على كافة الاستفسارات الفنية للشركات الدولية المتقدمة بمناقصة توريد وتركيب مشروع محطة المعالجة، حيث تقدم اكثر من خمسة عشر شركة عالمية متخصصة فى مجال محطات المعالجة للقرى الصغيرة فى تلك المناقصة،.. 

فيما اكد عسل، أن الاجتماع أن مشروع قرية طبل يُعد نموذجًا فريدًا لمحطة معالجة مدمجة سعة ٥٠٠م٣/يوم يمكن تكراره بالقرى المماثلة بمنطقة الدلتا، مؤكدين أنه تم إعداد المواصفات القياسية وفقًا للتكنولوجيا المقترحة لها لتعمل بالمعالجة الثانوية و الثلاثية طبقًا لحساسية الوسط المستقبل، إذ من المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه الأعمال ودخول المشروع الخدمة فى منتصف العام الحالى.

اقرأايضا:

اقرأأيضا:

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر تطورات الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في دمياط

ضبط ٣٦٥١ مخالفة إشغال طريق خلال حملة مكبرة في دمياط

بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل

خلال زيارة المحافظ.. رئيس مياه البحيرة يكشف تكنولوجيا محطة معالجة البريجات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة صرف الخطاطبة بتكلفة 450 مليون جنيه

خلال عام.. 25 مليون جنيه قيمة خدمات مياه وصرف صحي بمركز سمالوط

ترشيحاتنا

مات مخنوقا أم مذبوحا .. قصة نهاية المطرب عبد اللطيف التلبانى المأساوية

من الاعتزال لـ التألق في المونديال .. أيمن أشرف قصة بطل من رحم المعاناة

اختراق أمني يهدد حياة الرئيس الأمريكي.. والبنتاجون تجري تحقيقا

الصلح خير..بايدن يغازل القادة الأفارقة.. وحقيقة تدخله لصالح مصر في سد النهضة

بدون مجهود.. تناول هذه الوجبة في الإفطار لإنقاص الوزن

في حريق عقار فيصل.. 4 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور