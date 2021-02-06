برتوكول من الشركات الدولية لتوريد وتركيب محطة معالجة صرف صحي قرية طبل

وقعت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بدمياط بروتوكول مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat"، لتنفيذ مشروع معالجة صرف صحى بقرية طبل بدمياط ،وذلك كمنحة من البرنامج للقرية ، خاصة مع كون المشروع مطلب أساسى منذ سنوات طويلة،..





ومن جانبه صرح المهندس محمد عسل رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بدمياط ،انة وفقا لتوجهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعه الانتهاء من توريد وتركيب محطة المعالجة بالتزامن مع شبكة الصرف الصحي الجارى تنفيذها حاليًا بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عُقد اليوم إجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس شارك فيه الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس المشروع والدكتورة سلمى يسرى مديرة المشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية..





وأشار الى انه تم خلال الاجتماع الرد على كافة الاستفسارات الفنية للشركات الدولية المتقدمة بمناقصة توريد وتركيب مشروع محطة المعالجة، حيث تقدم اكثر من خمسة عشر شركة عالمية متخصصة فى مجال محطات المعالجة للقرى الصغيرة فى تلك المناقصة،..





فيما اكد عسل، أن الاجتماع أن مشروع قرية طبل يُعد نموذجًا فريدًا لمحطة معالجة مدمجة سعة ٥٠٠م٣/يوم يمكن تكراره بالقرى المماثلة بمنطقة الدلتا، مؤكدين أنه تم إعداد المواصفات القياسية وفقًا للتكنولوجيا المقترحة لها لتعمل بالمعالجة الثانوية و الثلاثية طبقًا لحساسية الوسط المستقبل، إذ من المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه الأعمال ودخول المشروع الخدمة فى منتصف العام الحالى.





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