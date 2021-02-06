آداب القاهرة تكشف عن إجراءاتها الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية، والتدابير الوقائية المتبعة عند إجراؤها، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الكلية حال رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح "كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الجامعة خصصت وحدة لمكافحة العدوى بكليات الجامعة، حيث يتم من خلالها تحديد موعد لحالات الاشتباه لأخذ مسحة وفحصها، وإبلاغ المريض بالنتيجة بعد 48 ساعة.





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وأضاف، أنه بالنسبة لحالات الإصابة، من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، يتوجه المريض إلى عيادة "كوفيد" بالقصر العيني، ويتم صرف البروتوكول ويتم العزل منزليًا بالنسبة للحالات غير الحرجة.





كما تم تخصيص مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بكارنية الكلية وبطاقة الرقم القومي، ويتم تقييم حالات الطلاب بعد إجراء المسحة والتحاليل والأشعة.





وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.





وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.