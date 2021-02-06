الري: الخطة القومية للوزارة تتضمن تبطين 7000 كم .. فيديو

قال المهندس سامي الشابوري، رئيس الادارة المركزية لصيانة الموارد المائية بوزارة الري، إن قامت وزارة الري بوضع خطة تسمي"الخطة القومية للموارد المائية"، حيث أن اشترك بها 9 وزارات، كما أن تلك الخطة ترتكز على 4 محاور رئيسية، مكملا أن المحور الاول تنمية الموارد المائية، ترشيد استخدام الموارد المائية، تحسين نوعية المياه والحفظ عليها من التلوث و تهيئة الجهة المناسبة لتطبيق جميع المحاور السايقة للإجراءات التنسيقية والتشريعية.

وأضاف "رئيس الادارة المركزية بوزارة الري" خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن تم وضع هذه الخطة لـ 2017_2037، موضحا أن الدراسات اثبتت أن هذا المشروع تهدف توفير حوالى 15% من الموارد المستخدمة، كما أنه يضمن وصول المياه إلى نهاية الترع وتوزيع المياه إلى كافة المزراعين، لافتا إلى أن المشروع يتضمن تبطين 7000 كم، جرى تنفيذ 5 آلاف كم منها، ويتبقى 2000 فقط، ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذه بالكامل فى 30 يونيو 2021.





وأوضح" رئيس الادارة المركزية بوزارة الري"، أن ما سيتم توفيره من مياه الناتجة عن تبطين الترع، من الممكن أن يتم استخدامه في استصلاح أراضٍ أو توفير المياه الشرب للأجيال المقبل

ولفت إلى أن هذا المشروع يجعل المياه تصل لـ نهاية الترع في أسرع وقت، موضحًا أنه في بعض الأوقات كانت الوزارة تقوم بفتح المياه وتصل بعد أيام ولكن الأن تصل في ساعات ، مشيرا إلى أنه يتم تبطين الترع على الوضع الهندسي الصحيح، ويتم وضع طبقة من الأحجار على الجوانب، تجعل المياه تسير بسرعة عالية.

وأشار إلى أن الأراضي المصرية تروي بـ حنفية واحد، مؤكدًا أن مشروع تبطين الترع لم يأخذ من الهند ولا من أي دولة كما يقال، ولكن وزارة الزراعة هي من فكرت في طريقة التبطين التي تنفذ حاليًا.