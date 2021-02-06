ليست مستحيلة.. 3 أسباب تمنح الأهلي الأفضلية أمام بايرن ميونخ

مواجهة تاريخية ستجمع النادي الأهلي بطل أفريقيا، مع بايرن ميونخ بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في أول مواجهة رسمية في التاريخ بين فريق مصري وآخر أوروبي.





المنطق والعقل والأرقام والقياس والقيمة التسويقية وكل المؤشرات والتكهنات تمنح الأفضلية بفارق شاسع لنجوم البايرن لتخطي عقبة الأهلي بكل سهولة ويسر نحو الوصول للنهائي وحصد البطولة.





كل خطوط الفريق الألماني تتفوق على نظيرتها في الأهلي، من آلابا وبافارد وألفونس وزولا في الدفاع إلى كيميش وكومان وجنابري وتوليسو وساني وكوستا في المنتصف وحتى ليفاندوفسكي ومولر في الهجوم فضلا عن الحارس العملاق مانويل نوير.





لكن ظروف ما قبل المباراة قد تمنح بعضا من الأفضلية للأهلي لا يزيد بنسبة 10 % من أجل تحقيق المعجزة والانتصار على الفريق البافاري العملاق.





المواجهات التاريخية





بايرن ميونخ واجه الأندية المصرية 4 مرات على مر التاريخ، استطاعت خلالها الفرق المصرية الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراة وحيدة فقط.





المواجهة الاولى كانت عام 1977 وتمكن الأهلي من الفوز بهدفين مقابل هدف، أما الثانية فكانت مع الزمالك في نفس العام، وفاز الزمالك بنتيجة 3 / 2، قبل أن يلتقيا مرة أخرى عام 1984 ويتمكن الزمالك من الفوز 2 / 1.





أما المواجهة الاخيرة فكانت بين بايرن ميونخ والنادي الاهلي عام 2012 في قطر والتي انتهت بفوز البايرن بهدفين مقابل الهدف الشهير لمحمد بركات.





الجمهور أهلاوي





من خلال مباراة الدحيل القطري التي انتهت بفوز النادي الاهلي تبين ان الأهلي هو النادي الأكثر شعبية في البطولة الحالية متفوقا على الفريق المنظم نفسه، وبالتالي فإن فريق الأهلي المصري سيحظى بأفضلية من حيث الدعم الجماهيري في الاستاد.





وتنتظر جماهير الأهلي تلك المباراة بشغف كبير، وتمني النفس بتحقيق الأهلي الانتصار ليصل للمرة الاولى في تاريخه إلى نهائي البطولة التي حقق فيها المركز الثالث عام 2006.





تأخر وصول بايرن ميونخ





من حسن طالع النادي الأهلي ان فريق بايرن ميونخ واجه صعوبات في السفر إلى الدوحة قادما من ميونخ بعد تأخر طائرة الفريق 9 ساعات كاملة وهو ما قد يجعل اللاعبين مرهقين بعض الشيء وليس لديهم فرصة سوى حصة تدريبية يتيمة قبل المباراة.





وقال النادي في بيان رسمي غنه عقب رفض طلب الإقلاع في برلين مساء الجمعة، تأخر سفر بايرن ميونخ للمشاركة في كأس العالم للأندية عقب مباراة هيرتا برلين في الدوري الألماني بأكثر من سبع ساعات.

وأضاف البيان: "بدلًا من الإقلاع بعد منتصف الليل بقليل كما كانت الخطة الأساسية، لم يسمح للطائرة التي تقل بطل ألمانيا للإقلاع حتى السابعة صباحًا. وبسبب المبيت غير المجدول، اضطر لتغيير طاقم الطائرة واضطرت الطائرة للتوقف في ميونخ، ومن هناك، أقلعت إلى الدوحة في التاسعة والربع صباحًا".

وقال رومينيجه رئيس النادي لصحف ألمانية إن السلطات الألمانية ليس لديهم أي فكرة عن كم الضرر الذي تسببوا فيه لفريقنا.



