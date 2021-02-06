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تعليم

بتمويل من الهند.. جامعة سوهاج تُطلق المرحلة الثانية من مشروع مسار

السبت 06/فبراير/2021 - 03:18 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
تُنظم جامعة سوهاج صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 10 فبراير مؤتمر لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسار، والذي تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية.

حيث أعطى الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة شارة إطلاق المشروع بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء المؤتمر.

وقال الدكتور أحمد عزيز بأن مشروع مسار يتسق مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية الأقتصاد المصرى لتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلى لمحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف عزيز أن المشروع يساعد على خلق فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد من خلال دعم الاقتصاد الإنتاجي فى الجنوب وتعزيز مشاركة المرأة الصعيدية في القوى العاملة.

وذكر الدكتور هانى السلاموني رئيس قطاع البرامج التنموية فى إنرووت، بأن المرحلة الثانية من مشروع مسار سوف تغطي محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا من خلال تقديم الدعم الفنى للمشروعات الناشئة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتوعية بريادة الاعمال في جنوب صعيد مصر وتنسيق الجهود المبذولة في بيئة ريادة الأعمال في مصر مع الجامعات الشريكة.


وأضاف الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج بأن الجامعة شاركت مع إنرووت للتنمية فى دراسة للقطاعات الاقتصادية وفرص الأعمال فى محافظة سوهاج وسيتم عرض نتائج الدراسة خلال المؤتمر وتأتي مشاركة الجامعة فى الدراسة دعمًا  لجهود التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد المحلى بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية الأعمال بالجامعة بأن حلقة نقاشية سوف تعقد على هامش المؤتمر بمشاركة  محافظ سوهاج ورئيس الجامعة إضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين فى صعيد مصر بالإضافة إلى المجالس التشريعية.

وأوضح المهندس أحمد أمين المدير الفنى لمشروع مسار بأن المشروع يستهدف دعم 20 مشروعا ناشئا فى كل محافظة من محافظات جنوب الصعيد حيث سيتم تجهيز حاضنة أعمال مسار بجامعتى سوهاج والأقصر لاستقبال رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة فى مارس 2021.
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جامعة سوهاج تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسار فى جنوب صعيد مصر

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