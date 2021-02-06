محافظ بني سويف يدشن دورة تدريبية لفرق ومجموعات شباب متابعة مشروع تطوير القرى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إطلاق أول دورة تدريبية لمجموعات الشباب التي تم تكليفها بمتابعة المشروعات المزمع تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى، والذي يتم من خلال التعاون بين شباب البرنامج الرئاسي والمجلس الاستشاري لشباب المحافظة لتأهيل وتدريب شباب مبادرة تأهيل وتمكين وكل الشباب المنوط بهم متابعة المشروعات ورفع الوعي لدي المواطن ليصبح عنصر فاعل ومساهم في تحقيق التنميةالشاملة والمستدامة.





وتضمنت محاور الدورة تدريب الشباب على إدارة المشروعات ، وآليات متابعة الموقف التنفيذي ، وإعداد التقارير الفنية عن ذلك ، والتدريب على آليات تدقيق المعلومات والبيانات لرفعها لمتخذ القرار ، وتسهيل التقييم الدقيق لمعدلات التنفيذ ، وتقييم الإجراءات المنفذة حيالها.





وحرص المحافظ على حضور جانب من التدريب ، في حضور معاون المحافظ " محمد على جبر "، حيث قام اليوم المهندس مصطفى متولي أحد شباب البرنامج الرئاسي باستعراض آليات متابعة المشروعات ، والعمل الميداني الذي يدعم معدلات التنفيذ للمشروعات ، والتدريب على أهمية المعلومة الدقيقة لمتخذ القرار.





وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر، البالغ عددها 65 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، الذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة ، قائلا أن المبادرة ستنقل مستوى معيشة المواطن الريفي نقلة نوعية غير مسبوقة.



