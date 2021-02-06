بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

أسابيع قليلة ويعرض مسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021 والذي حقق نجاحا مبهرا العام الماضي في عرض الجزء الاول منه والذي يحكي قصة الشهيد البطل احمد منسي ، ما جعل القائمين على العمل يقررون تصوير جزء ثان من المسلسل.





خلال كواليس تصوير الاختيار 2 ، انتشرت صور للنجم أحمد مكي الذي يشارك بدور ضابط ، اعتقد البعض في البداية أنها صور للنجم العالمي فان دام ، نظرا للتشابه القوي بينهما في الصورة ، لكنها كانت للنجم مكي في كواليس مسلسل الاختيار الذي يشارك فيه مع النجم كريم عبد العزيز .





سيل من الانتقادات والهجوم تعرض لها النجم احمد مكي بعد تلك الصورة ، فقد انقلب ضده الإخوان واتهموه بالخيانة في منشورات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه يقوم بدور ضابط شرطة في الاختيار 2 ، بعيدا عن الكوميديا التي اعتدنا على رؤية مكي فيها .





مسلسل الاختيار منذ عرضه اول مرة في رمضان الماضي 2020، لاقى هجوما واسعا من الاخوان و مناصريهم ، فهو يكشف الحقائق التي تعرض لها قوات الجيش و الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال السنوات الماضية ، بطريقة لمست قلوب المشاهدين ليتعاطفوا معهم ويزيد الكره للجماعات الإرهابية .





مسلسل الاختيار في جزئه الثاني سيتطرق لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في عام 2013، حين تم فضه من قبل قوات الشرطة والجيش وازداد حينها عنف الإخوان والجماعات الإرهابية بعد أسابيع من إزاحة وعزل محمد مرسي من الحكم ، ووقعت حينها العديد من أعمال العنف و مقتل الكثيرين من قوات الشرطة.









كريم عبد العزيز وأحمد مكي يستعدان لتقديم عمل درامي تاريخي يجسد ملحمة شهداء الشرطة الأبرار الذين قتلوا على يد الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما يخشى الإخوان إعادة الحديث عنه في حلقات مسلسل الاختيار 2 .



