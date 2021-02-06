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محافظات

محافظ الغربية يستقبل ممثلي مبادرة حياة كريمة لخدمة المواطنين ..صور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم ، باستقبال أعضاء مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، الدكتورة زينب سامي منسق عام المؤسسة بالغربية وأعضاء وحدة حياة كريمة بمحافظة الغربية (الأستاذ عبد الوهاب الحضري منسق الوحدة،  الدكتورة جيهان الذهبي مسئول متابعة تنفيذ المشروعات بالوحدة والأستاذ محمود ممتاز المنسق الإعلامي للوحدة) .

وخلال الاجتماع ،أكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق التام بين كافة الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية بالقرى، ومناقشة ما تم رصده من احتياجات المواطنين خلال الحوارات المجتمعية مع استمرار حصر طلبات المواطنين لتدرج ضمن الخطط المقترحة وذلك وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُذْكَر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية تشمل تطوير قرى مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و ٨٨ تابع.
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