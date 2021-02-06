الوضع يتفاقم.. الكويت تدرس إعادة فرض حظر التجول بسبب زيادة إصابات كورونا

حذرت مصادر حكومة كويتية من زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، موضحة أن ذلك سيدفع السلطات لتشديد الإجراءات تدريجيا.





قالت المصادر في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، إن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة.





أشارت المصادر إلى أن هناك تخوفًا من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية.





وذكرت أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددة على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية.





أوضحت المصادر أن السلطات الصحية تسعى بكل جهد إلى احتواء الأوضاع قبل حلول رمضان، وإذا لم يحدث ذلك ستتخذ إجراءات مشددة بينها الحظر وإغلاق الأنشطة ومنع الصلوات في المساجد في رمضان.



