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حوادث

التحفظ على 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملة بالقليوبية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:43 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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إبراهيم الهوارى
شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة استهدفت الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.


تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد غيته، رئيس مباحث التموين بشن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع للتأكد من جودة االسلع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2,37 طن لحوم وكبدة، مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 50,000  كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية كمنتج نهائى، و 1000 عبوة فارغة، و370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر كمستلزمات إنتاج، و11 ماكينة أدوات تصنيع، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس. 

وألقت الحملة القبض على مسؤل مصنع مكرونة بمدينة شبرا الخيمة لقيامه بإستخدام كميات كبيرة من الدقيق والمكرونة من مرتجعات الأسواق ويقوم بإعادة تدويرها ووضع تاريخ إنتاج وصلاحية بمعرفته مستخدمًا مرتجعات الأسواق غير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمجهولة المصدر وتم التحفظ علي 18 طن دقيق ومكرونة.

من جانبه تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر ملقاة داخل مصرف بدائرة مركز الخانكة

تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة بالعثور على جثة شخص متوفى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة وتبين أن الجثة ملقاة داخل مصرف بحي الكويتي دائرة المركز لشخص بالعقد الرابع من العمر. 

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة فامر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بالتحفظ على الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور علي جثة خفير خصوصي مقتولا داخل مخزن أخشاب بقليوب حيث تبين أن وراء الجريمة نجار مسلح بقصد السرقة ليستولي علي 500 جنيه كانت مع المجني عليه والهاتف المحمول الخاص به، ليهرب لقرية إقامته بتلا في محافظة المنوفية.
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