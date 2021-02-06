هز عرش واتساب.. تعرف على تطبيق المراسلة الأكثر تحميلاً في العالم

أصبح تيليجرام Telegram ، التطبيق الأكثر تنزيلاً في جميع أنحاء العالم مع بداية العام الجاري، مُستفيدًا من المشاكل التي يواجها منافسه الشهير " واتساب "، عندما تم الإعلان عن سياسة الخصوصية المحدثة التي ينوي تطبيقها بشكل إجباري بدءا من شهر مايو المقبل.





تيليجرام تم تنزيله أكثر من 63 مليون مرة في شهر يناير المنصرم، بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. أفاد تقرير نشرته شركة تحليلات السوق سنسور تاور"Sensor Tower"، أن تطبيقتم تنزيله أكثر من 63 مليون مرة في شهر يناير المنصرم، بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي.





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وبحسب ما ذكره موقع "economictimes"، كانت الدول التي لديها أكبر عدد من عمليات التثبيت "تيليجرام"، حيث تم تنزيل تطبيق التراسل في دولة الهند بنسبة 24%، تليها إندونيسيا بنسبة10%.





ووفقا لبيانات "سنسور تور" جاء تطبيق تيك توك TikTok، في المركز الثاني من قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، بعد أن حصد 62 مليون عملية تثبيت.





وبحسب ما ذكره موقع "thehindubusinessline"، احتل تطبيق المراسلة سيجنال Signal المركز الثالث في قائمة أفضل خمسة تطبيقات غير ألعاب مثبتة في جميع أنحاء العالم لهذا الشهر.





ويليه تطبيق التراسل الفوري واتساب Whatsapp، وتطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook ، في قائمة أفضل خمس تطبيقات غير الألعاب التي تم تثبيتها في جميع أنحاء العالم خلال شهر يناير الماضي.





وقد تصدر "تيليجرام" مخططات متجر أندرويد، بعد أن حصل على المركز الأول في إجمالي تنزيلات التطبيقات غير الألعاب بمتجر جوجل بلاي Google Play، حيث انتقل تطبيق التراسل الروسي من المركز التاسع الذي كان يحتله في شهر ديسمبر2020.





ويشار إلى أن جميع تطبيقات المراسلة أعلاه اكتسبت شعبية هائلة وسط مخاوف متزايدة بشأن تغييرات الخصوصية القادمة في "واتساب".





وكان تطبيق تيك توك TikTok هو التطبيق الأكثر ربحا وغير المتعلق بالألعاب في جميع أنحاء العالم لشهر يناير 2021، مع ما يقرب من 128 مليون دولار من إنفاق المستخدمين، أي 3.8 ضعف إيراداته في يناير 2020.