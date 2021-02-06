ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هز عرش واتساب.. تعرف على تطبيق المراسلة الأكثر تحميلاً في العالم

السبت 06/فبراير/2021 - 09:59 م
تيليجرام
تيليجرام
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أصبح تيليجرام Telegram، التطبيق الأكثر تنزيلاً في جميع أنحاء العالم مع بداية العام الجاري، مُستفيدًا من المشاكل التي يواجها منافسه الشهير "واتساب"، عندما تم الإعلان عن سياسة الخصوصية المحدثة التي ينوي تطبيقها بشكل إجباري بدءا من شهر مايو المقبل.

أفاد تقرير نشرته شركة تحليلات السوق سنسور تاور"Sensor Tower"، أن تطبيق تيليجرام تم تنزيله أكثر من 63 مليون مرة في شهر يناير المنصرم، بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضاً|

وبحسب ما ذكره موقع "economictimes"، كانت الدول التي لديها أكبر عدد من عمليات التثبيت "تيليجرام"، حيث تم تنزيل تطبيق التراسل في دولة الهند بنسبة 24%، تليها إندونيسيا بنسبة10%.

ووفقا لبيانات "سنسور تور" جاء تطبيق تيك توك TikTok، في المركز الثاني من قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، بعد أن حصد 62 مليون عملية تثبيت.

وبحسب ما ذكره موقع "thehindubusinessline"، احتل تطبيق المراسلة سيجنال Signal المركز الثالث في قائمة أفضل خمسة تطبيقات غير ألعاب مثبتة في جميع أنحاء العالم لهذا الشهر.

ويليه تطبيق التراسل الفوري واتساب Whatsapp، وتطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook ، في قائمة أفضل خمس تطبيقات غير الألعاب التي تم تثبيتها في جميع أنحاء العالم خلال شهر يناير الماضي.

وقد تصدر "تيليجرام" مخططات متجر أندرويد، بعد أن حصل على المركز الأول في إجمالي تنزيلات التطبيقات غير الألعاب بمتجر جوجل بلاي Google Play، حيث انتقل تطبيق التراسل الروسي من المركز التاسع الذي كان يحتله في شهر ديسمبر2020.

ويشار إلى أن جميع تطبيقات المراسلة أعلاه اكتسبت شعبية هائلة وسط مخاوف متزايدة بشأن تغييرات الخصوصية القادمة في "واتساب".

وكان تطبيق تيك توك TikTok هو التطبيق الأكثر ربحا وغير المتعلق بالألعاب في جميع أنحاء العالم لشهر يناير 2021،  مع ما يقرب من 128 مليون دولار من إنفاق المستخدمين، أي 3.8 ضعف إيراداته في يناير 2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمستخدمي واتساب.. كيفية إضافة ملصقات الكريسماس

تيك توك وببجي أبرزها.. أهم التطبيقات الصينية المحظورة في الهند خلال 2020

بعد تخطيه حاجز الـ 10 ملايين عملية تنزيل.. تعرف على كيفية تحميل برنامج Signal

ارتفاع هائل في تنزيلات تطبيقين.. تعرف على المستفيد الأكبر من أزمة واتساب

رقصة الموت.. تيليجرام يسخر من واتساب بهذه الطريقة

العين صابته .. عُطل مفاجئ يصيب تطبيق سيجنال

ترشيحاتنا

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟

أول رد من علي محمد علي عقب اختياره للتعليق على مباراة الأهلي والبايرن

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على طلائع الجيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟